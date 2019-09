ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

"Zarząd spółki otrzymał od ARP pismo, zgodnie z którym ARP potwierdziła, iż pod warunkiem zawarcia przez spółkę dokumentacji regulującej warunki refinansowania zadłużenia spółki z instytucjami finansowymi (Dokumentacja Finansowania Długoterminowego) oraz spełnienia przez spółkę określonych w Dokumentacji Finansowania Długoterminowego warunków wypłaty środków, a także podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i zmianie statutu spółki, w brzmieniu akceptowalnym dla ARP, na podstawie których, między innymi:

o dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 41 119 638,4 zł o kwotę nie mniejszą niż 18 635 294,4 zł i nie większą niż 28 235 294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59 754 932,8 zł i nie wyższą niż 69 354 932,8 zł, poprzez emisję 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii C), przy czym akcje serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela;

o cena emisyjna będzie równa dla akcji serii B oraz akcji serii C, a zarząd spółki, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii B oraz akcji serii C;

o zmieniony statut spółki przewidywać będzie określone uprawnienia przyznane kluczowemu inwestorowi, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., obejmujące m. in. uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków rady nadzorczej spółki oraz uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków zarządu spółki, w tym członka zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny i członka zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów,

ARP będzie gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania spółki poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, na warunkach wynikających z uchwał oraz dokumentów subskrypcyjnych uzgodnionych pomiędzy ARP i spółką, o ile cena emisyjna akcji serii B oraz akcji serii C określona przez zarząd spółki nie będzie wyższa niż 1,7 zł" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie Trakcja PRKiI podała opóźnioną informację o rozpoczęcia 14 marca br. negocjacji z Agencją Rozwoju Przemysłu w sprawie potencjalnej możliwości uczestniczenia przez ARP w rozważanym przez spółkę podwyższeniu kapitału zakładowego.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

