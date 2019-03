sse 17 minut temu

ARP wydała 16 decyzji o wsparciu inwestycji w Euro-Park Mielec od września ub.r.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wydała 16 decyzji o wsparciu inwestycji w obszarze inwestycyjnym Euro-Park Mielec od czasu wejścia w życie ustawy o wspieraniu inwestycji we wrześniu 2018 r., podała Agencja. Planowane nakłady inwestycyjne w efekcie tych decyzji to prawie 653 mln zł i ok. 200 nowych miejsc pracy.