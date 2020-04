giełda 56 minut temu

ARP zawarła 7 umów z firmami w ramach projektu 'Polskie szwalnie'

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) w ramach projektu 'Polskie szwalnie' zawarła 7 umów z podmiotami integrującymi działalność ponad 200 polskich szwalni produkujących maseczki ochronne. Te firmy to: 4F, LPP, PTAK, Paco Lorente, EM Poland, Rascal Industry, Modesta, podała Kancelaria Prezydenta. W ciągu miesiąca ARP planuje zapewnić do 40 mln maseczek, a do końca czerwca - do 100 mln sztuk.