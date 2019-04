Art Games Studio liczy na debiut na NewConnect jeszcze w maju

"Spółka czeka na zatwierdzenie dokumentu informacyjnego, który złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych 8 marca br. W marcu studio podpisało umowę o współpracy z rosyjskim WallRus, który pomoże jej w tworzeniu gry 'When I Was Young'. Spółka pracuje obecnie nad ośmioma projektami" - czytamy w komunikacie.

"Początek 2019 roku był dla nas bardzo intensywny. Oprócz tworzenia i współtworzenia nowych tytułów, koncentrowaliśmy się na przygotowaniach do debiutu na NewConnect. Jesteśmy już na ostatniej prostej, czekamy na zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez GPW, a następnie wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Wierzymy, że upublicznienie akcji naszej spółki wpłynie na rozpoznawalność Art Games Studio w branży i zwiększy jej wiarygodność dla potencjalnych kontrahentów" - powiedział prezes Art Games Studio Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

W marcu spółka podpisała umowę ze studiem WallRus z Rosji, które pomoże w stworzeniu gry "When I Was Young". Fabuła opowiada historię Amerykanina, który wyruszył na wojnę w Wietnamie, by odnaleźć brata.

"Podpisanie umowy ze studiem z Rosji to pierwszy krok w kierunku nawiązywania współpracy z zagranicznymi partnerami. Cenimy taki model prowadzenia biznesu, chcielibyśmy, do końca roku nawiązać relację z przynajmniej jeszcze jednym zespołem spoza kraju. To bardzo otwiera horyzonty i pozwala spojrzeć na niektóre projekty z nieco innej perspektywy" - dodał Bąk.

Studio pracuje obecnie nad ośmioma projektami, których jest twórcą lub współtwórcą. Najbliższe premiery zaplanowano na przełomie II/ III kw. - to: "Spyhack", "Unlucky7" i "The Worst Day Ever", które zostaną wydane na komputery stacjonarne.

"Liczymy na duże zainteresowanie tymi tytułami. Każdy z nich ma w sobie ogromny potencjał i skonkretyzowaną grupę odbiorców, do której chcemy dotrzeć. Sukces tych premier pozwoli nam ugruntować pozycję w polskiej branży gamedev" - stwierdził prezes.

W IV kwartale spółka planuje pięć kolejnych premier, m.in. kontrowersyjny "Faither", czyli symulator egzorcysty, który zostanie wydany na PC i konsolę Nintendo Switch, "Toolboy" - grę platformową o robocie, w pięknej oprawie graficznej, przygotowywaną na konsolę Nintendo Switch oraz wcześniej wspomniany projekt z Rosji, "When I Was Young" z premierą w listopadzie.

Art Games Studio prowadzi działalność w oparciu o zespoły deweloperskie, rozmieszczone na terenie całego kraju. Spółka pracuje nad uruchomieniem stacjonarnego biura programistów w Warszawie, które będzie tworzyć największe projekty firmy. Obecnie trwa intensywny okres rekrutacji i weryfikacji potencjalnych pracowników. Pierwsze wyniki tych działań widoczne będą już na przełomie roku w postaci tworzonej preprodukcji.

Art Games Studio SA zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry jak: Earthworms, Bad Dream: Fever oraz Escape Doodland. Spółka współpracując z 10 zespołami deweloperskimi, pracuje nad przygotowaniem i wydaniem kolejnych kilku gier, których premiery zaplanowane są na 2019 r.

