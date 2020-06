Art Games Studio: Premiera pełnej wersji gry 'When I Was Young' na PC - 10 lipca

"Gra 'When I Was Young' to stylowa i pełna wyzwań gra akcji 2D osadzona podczas wojny w Wietnamie. Cieszymy się, że już za miesiąc, 10 lipca, będziemy mieli możliwość zaprezentować jej pełną wersję. W trybie tzw. wczesnego dostępu zespół na bieżąco analizował wszystkie informacje zwrotne od graczy, odpowiadał na pytania i pracował nad udoskonaleniem produkcji, co też ukierunkowało nas przy tworzeniu jej pełnej wersji" powiedział prezes Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.