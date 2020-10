AS24 Polska: Sprzedaż na stacjach wróciła do poziomu sprzed pandemii

"Transport ciężki został w mniejszym stopniu niż osobowy dotknięty lockdownem z powodu koronawirusa, niemniej my również go odczuliśmy, przy czym najbardziej dotkliwe spadki sprzedaży w skali całej grupy miały miejsce w kwietniu tego roku. Największy był spadek we Francji. W Polsce te spadki były znacznie mniejsze. Polscy klienci przenieśli znaczący wolumen tankowanego paliwa do Polski z pozostałych krajów Europejskich" - powiedział Cyril de Kergommeaux w rozmowie z ISBnews.