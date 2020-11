Asbis miał 10,42 mln USD zysku netto, 17,68 mln USD EBITDA w III kw. 2020 r.

"W okresie trzech miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. osiągnęliśmy najlepsze wyniki kwartalne w historii naszej grupy. Spółka osiągnęła wysokie marże zysku brutto, a koszty pozostały pod kontrolą. W rezultacie zysk netto po opodatkowaniu w III kwartale 2020 roku był znacznie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W ujęciu rok do roku znacząco poprawiliśmy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Wzrost sprzedaży netto kwartał do kwartału był odzwierciedleniem wzrostu we wszystkich segmentach geograficznych spółki oraz we wszystkich głównych liniach produktowych. Największy wzrost wśród linii produktowych zanotowały smartfony oraz akcesoria i multimedia, które wzrosły odpowiednio o 93% i 38% w porównaniu do III kwartału 2019 roku" - czytamy w raporcie.