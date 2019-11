Asbis miał 4,61 mln USD zysku netto, 10,45 mln USD EBITDA w III kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 9,31 mln USD wobec 8,38 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio 10,45 mln USD w porównaniu do 9,02 mln USD w III kw. 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 7,23 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,13 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 250,92 mln USD w porównaniu z 1 498,52 mln USD rok wcześniej. EBITDA w I-III kw. 2019 wyniosła 22,24 mln USD w porównaniu do 19,4 mln USD w analogicznym okresie 2018.

"Przychody w III kw. oraz za dziewięć miesięcy 2019 roku spadły w porównaniu do analogicznych okresów 2018 roku i nie było to dla nas zaskoczenie. Spodziewaliśmy się takiego spadkowego trendu z uwagi na rekordowy 2018 rok w historii Asbis, który był niemożliwy do powtórzenia. [...] Spółka zakończyła zarówno III kw. 2019, jak i 9 miesięcy 2019 zyskiem netto, który jest satysfakcjonujący i spełnia nasze oczekiwania" - czytamy dalej w raporcie.