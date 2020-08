Asbis prognozuje wzrost zysku netto do 18-20 mln USD w 2020 r.

"Planujemy, że nasze przychody wzrosną w 2020 roku do maksymalnie 2,2 mld USD. O wiele wyższy wzrost zakładamy w zyskowności, co jest zgodne z naszymi zapowiedziami o koncentracji głownie na tym obszarze w tym roku. W 2019 roku wypracowaliśmy 15,2 mln USD zysku netto, teraz spodziewamy się, że może on wzrosnąć nawet do 20 mln USD. Spodziewamy się wypracować te wyniki, jeśli nie pogorszy się sytuacja związana z pandemią oraz ogólna sytuacja gospodarcza na naszych rynkach nie ulegnie znaczącemu pogorszeniu. Wszyscy liczymy, że najgorsze restrykcje rynkowe są już za nami, jeśli jednak nastąpią zmiany w ogólnej sytuacji, które uniemożliwią nam normalne działanie, będziemy o tym informować" - dodał Kostevitch.