ASM Group ocenia, że trend wzrostowy był kontynuowany w III kw.

"Dynamiczny wzrost wyników sprzedażowych to pochodna realizacji strategii biznesowej ASM Group, której ważną częścią są przejęcia i inwestycje w nowe rynki. Najnowszy projekt w tym obszarze, czyli akwizycja grupy Vertikom, głównego członka ESI (European Sales Influence Group) to gwarancja dostępu do klientów w całej Europie. To zarazem baza do utworzenia Międzynarodowej Platformy Sprzedaży, narzędzia do dalszego dynamicznego skalowania przychodów i zysków spółki" - wyjaśniono.