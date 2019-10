Asseco BS miało 15,68 mln zł zysku netto, 25,66 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Wzrost EBITDA o 10,5% do poziomu 74 141 tys. zł w porównaniu do okresu porównywalnego wynika w głównej mierze z zastosowania od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, który spółka wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Spowodowało to wzrost amortyzacji związany z aktywami z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości, dodano także.