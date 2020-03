Asseco DS udostępni szkołom wyższym platformę edukacyjną w chmurze

"Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki i zazwyczaj ograniczały się do udostępniania materiałów w różnej formie. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online, w szczególności wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę dydaktyczną w formie synchronicznej. Partnerstwo dla Uczelni to zarówno wszechstronne narzędzie merytoryczne, jak i bezpieczeństwo technologiczne" - powiedział Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za Pion Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji, cytowany w komunikacie.