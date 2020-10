technologie 1 godzinę temu

Asseco opracowało pierwszą polską platformę chmurową dla instytucji finansowych

Asseco Poland opracowało Asseco BooX (Bank out of the Box) - pierwszą w Polsce uniwersalną platformą procesową i technologiczną do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Platforma może stanowić zalążek do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej, podała spółka.