Asseco Poland miało 81,7 mln zł zysku netto, 250 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

W I kw. 2020 roku spółka kontynuowała prace z dotychczasowymi klientami, w ramach których realizowała m.in. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów całego obszaru finansowego.

"Przykładem może być wieloletnia współpraca z największym bankiem w regionie, czyli PKO BP, w ramach której spółka prowadziła działania związane m.in. z rozwojem i serwisem podstawowego systemu informatycznego obsługującego transakcje klientów PKO BP, systemu rozliczeń międzybankowych, w których uczestniczy bank, a także systemu służącego do zarządzania i rozliczeń kart debetowych w PKO BP" - czytamy także.

Ponadto Asseco Poland rozszerzyło w I kw. br. współpracę z takimi instytucjami jak Idea Bank, Volkswagen Bank czy Raiffeisen Bank International AG. W raportowanym okresie spółka prowadziła działania sprzedażowe, mające na celu pozyskanie kolejnych projektów, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym spółka realizowała działania rozwojowe systemu bankowego "Bank out of the Box", który umożliwia bardzo szybkie (nawet w kilka tygodni) technologiczne uruchomienie nowego banku" - czytamy także.