Asseco uruchomiło platformę CUI.Ubezpieczenia do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń

Nowa platforma Asseco to rozwiązanie, które dzięki integracji z systemem bankowym przede wszystkim automatyzuje większość procesów, np. wymiany danych, rozliczania składek lub rat oraz wielu innych usług, obecnie realizowanych ręcznie przez doradców banków spółdzielczych. Kolejnym ułatwieniem dla nich jest jeden wspólny front-end sprzedażowy do obsługi różnych produktów, niezależnie od liczby partnerów, którzy je udostępniają. Jest to znaczne ułatwienie dla doradców, którzy dzisiaj muszą korzystać z wielu różniących się od siebie systemów oferowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Z CUI.Ubezpieczenia mogą korzystać już klienci Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz Banku Spółdzielczego w Płońsku, podano.