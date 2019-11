Asseco wdroży w Rzeszowie pierwszy inteligentny miejski system parkingowy

"Rozbudowa strefy płatnego parkowania w Rzeszowie to unikalny projekt z zakresu smart city. Poza systemem opomiarowania i monitoringu zbudujemy tu również system transmisji danych, który będzie przekaźnikiem pomiędzy Centrum Nadzoru, a wszystkimi elementami systemu oraz zmodernizujemy Centrum Przetwarzania Danych. Co bardzo istotne, w centrum Rzeszowa powstanie infrastruktura sieci światłowodowej, wykorzystująca istniejącą sieć LMDS i MESH, co w przyszłości umożliwi połączenie z innymi obiektami miejskimi. Stolica Podkarpacia będzie tym samym pierwszym w Polsce miastem wykorzystującym technologię MESH 5G" - powiedział dyrektor ds. rozwoju obszaru smart city w Asseco Data Systems Paweł Sokołowski, cytowany w komunikacie.