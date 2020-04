Asseco widzi wzrost zainteresowania digitalizacją w bankach, leasingu, HR

"Widać to po telefonach czy mejlach, które do nas docierają. Organizacje szukają rozwiązań w dwóch perspektywach - takie które w krótkim czasie zaadresują obecne potrzeby, ale myślą też, co będzie już po przejściu pandemii, kiedy skoncentrują się na docelowych procesach. Jest teraz zdecydowanie lepszy odbiór digitalizacji. Szczególnie dotyczy to sektora bankowego, gdzie zdalne zarządzanie i zdalne podejmowanie decyzji są obecnie mocno eksplorowane. Niestety, musiało się coś złego wydarzyć, żeby digitalizacja została bardziej zauważona" - powiedział ISBtech Miękina.