Asseco: Współpraca z Polkomtelem pozwoli na szybsze dostosowanie 5G dla firm

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Rozwój Internetu Rzeczy i świadczenie usług IT w modelu Software as a Service to najważniejsze trendy technologiczne, do których przyczyni się upowszechnienie sieci 5G. Współpraca Asseco z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem, operatorem sieci Plus, pozwoli na szybsze dostosowanie 5G do sektora przedsiębiorstw (B2B), poinformował ISBtech dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland i członek zarządu Polkomtel Radosław Semkło.