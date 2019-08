Astarta miała 30,27 mln euro zysku netto, 63,62 mln euro EBITDA w I poł. 2019 r.

"Skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 1/3 do 228 mln euro w I poł. 2019 r. w porównaniu do I poł. 2018 r., napędzane silnym wzrostem w segmencie rolnictwa (47% udziału w przychodach ogółem w I poł. 2019 r.). Astarta wykorzystała wzrost cen kukurydzy poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży do 512 tys. ton w I półroczu19. (ponad dwukrotnie w porównaniu z I poł. 2018 r.) dzięki obfitym zbiorom w 2018 roku. Udział eksportu w przychodach ogółem wzrósł z 52% w I poł. 2018 r. do 64% w I poł. 2019 r." - czytamy w raporcie.