Asy w talii Putina tracą moc. Sankcje "cofną branżę energetyczną w Rosji o wiele lat"

Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę pokazała, że uzależnianie się Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych — ropy i gazu — było błędem. Z którego teraz Wspólnota chce się wycofać. Stopień, w jakim m.in. Niemcy polegają na złożach kontrolowanych przez reżim Władimira Putina , blokuje wprowadzenie embarga. Z deklaracji przywódców państw członkowskich UE wynika jednak, że to kwestia czasu . Choć stanie się to raczej później niż prędzej.

Groźba "zakręcenia kurków" z gazem i ropą to obecnie jedne z najważniejszych kart przetargowych w talii prezydenta Putina. Moskwa jest przekonana, że to UE bardziej zależy na utrzymaniu dostaw niż Rosji. Innymi słowy — że w tej kwestii to Kreml ma w ręku wszystkie asy. Rzeczywistość, jak twierdzą analitycy cytowani przez "The Wall Street Journal", nie maluje się jednak dla Rosjan w tak różowych barwach, jakby chcieli.