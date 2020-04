Atal przekazał 473 lokale mieszkalne i usługowe w I kw. 2020 r.

Spółka przygląda i przystosowuje się do nowych okoliczności związanych z wpływem zagrożenia epidemicznego.

"Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134). ATAL w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2787). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 roku. Spółka nie zmienia celu sprzedażowego na ten rok do zakończenia epidemii, wówczas nastąpi jego weryfikacja" - czytamy także.