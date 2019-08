budownictwo 25 minut temu

Atal rozpoczął sprzedaż 123 lokali w I etapie os. Apartamenty Ostródzka

Atal wprowadził do sprzedaży 123 mieszkania w ramach I etapu realizowanego w Warszawie osiedla Apartamenty Ostródzka, podała spółka. Inwestycja powstaje na Białołęce, przy ul. Ostródzkiej. Planowany termin oddania I etapu inwestycji do użytkowania to I kwartał 2021 r.