Atal uruchomił sprzedaż 114 mieszkań w III etapie projektu Nowa Grochowska 

"W ramach trzeciego etapu inwestycji Nowa Grochowska powstanie budynek, w którym zaprojektowano 114 mieszkań o powierzchniach od 40,57 do 119,66 m2. W ofercie są lokale o zróżnicowanych układach - dwu-, trzy- i czteropokojowe - z przemyślanym podziałem wnętrz, gwarantującym łatwość aranżacji i wygodę użytkowania. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie balkon, a te na najwyższej kondygnacji posiadać będą przestronne tarasy z widokiem na panoramę Warszawy. Z myślą o zmotoryzowanych zaprojektowano 126 miejsc parkingowych, w tym miejsca rodzinne oraz miejsca postojowe ECO z możliwością ładowania baterii samochodów elektrycznych. W trosce o komfort przyszłych mieszkańców zadbano także o dodatkową przestrzeń do przechowywania - zaplanowano pojemne schowki lokatorskie oraz pomieszczenia służące do przechowywania rowerów" - czytamy w komunikacie.