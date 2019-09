Atal wprowadził do oferty 123 lokale w V etapie os. Nowe Miasto Różanka

Najnowszy etap osiedla Nowe Miasto Różanka obejmuje rewitalizację zabytkowego budynku dawnej "Kaszarni" funkcjonującej jako część kompleksu "Młyna Różanka". Znajdzie się w nim 112 unikatowych mieszkań o zróżnicowanych metrażach od ok. 25 do ok. 125 m2 oraz funkcjonalnych układach - od jednego do pięciu pokoi, podano.