Atal zaczął budowę w Dreźnie, liczy na 20-22% marży brutto

"W pierwszych dniach listopada rozpoczęliśmy budowę I etapu inwestycji w Dreźnie. Zakładamy 20-22% rentowności. Planujemy tu inny typ sprzedaży, prawdopodobnie po zakończeniu inwestycji. W Niemczech mieszkania kupują często fundusze - całe bloki, a nawet jeśli mniejsze firmy czy osoby fizyczne, to po 5-10 mieszkań. Oczywiście, jest możliwość, żeby sprzedawać osobom fizycznym wtedy pewnie osiągnęlibyśmy nawet wyższą marżę, natomiast przy pierwszym etapie to jest utrudnione. Nie mamy jeszcze takiej struktury sprzedażowej w Dreźnie, by sobie na to pozwolić. Być może w połowie budowy uznamy, że bardziej się opłaca sprzedawać osobom indywidualnym, to jest kwestia otwarta. Ale sprzedaż raczej ruszy w późniejszym etapie realizowania inwestycji" - powiedział Biedronka-Tetla, podczas konferencji prasowej.