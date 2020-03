budownictwo 44 minuty temu

Atal zarekomenduje jednorazową rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 r.

Zarząd Atal zamierza rekomendować akcjonariuszom rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 r. stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi do przewidzenia jego skutkami dla gospodarki, podała spółka. Prezes Zbigniew Juroszek zapowiedział powrót do wypłacania dywidend w kolejnych latach.