Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

"Nasza gospodarka jest napędzana obecnie głównie poprzez silną konsumpcję prywatną oraz inwestycje. Co prawda, w 2020 roku przewidujemy spadek inwestycji oraz słabszy wzrost eksportu, to jednak konsumpcja prywatna powinna pozostać na stabilnym poziomie, głównie dzięki wzroście zatrudnienia, płac i transferów socjalnych, w tym programowi 500 plus. W efekcie możemy prognozować wzrost PKB o 3%" - powiedział dyrektor zarządzający Atradius w Polsce Paweł Szczepankowski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.