Auto Partner planuje uruchomienie kilku nowych filii w 2021 roku

"Ograniczyliśmy w tym roku inwestycje z powodu pandemii i wywołanych nią obostrzeń, otwieranie nowych oddziałów w takim momencie to także problem organizacyjny, związany z przemieszczaniem ludzi i sprzętu, wolimy unikać niepotrzebnego ryzyka tam gdzie to możliwe" - dodał Janta.

"Nasza filia w Pradze jest już rentowna, choć trwało to dłużej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Dużo się nauczyliśmy przy tej okazji, co pozwoli nam w przyszłości sprawniej realizować takie inwestycje. Rozwijamy ją i jesteśmy zadowoleni z jej działalności, jednak uruchomienie zagranicznej filii to znaczący koszt i wysiłek organizacyjny, na pewno nie będziemy go podejmować w tak niepewnym otoczeniu rynkowym" - podkreślił wiceprezes.