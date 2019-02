Awbud poinformował o możliwość popełnienia przestępstwa przez b. członka zarządu

"Zarząd Awbud S.A. [...] informuje o złożeniu [...] do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z byłych członków zarządu emitenta polegającego m.in. na:

2) rozpowszechnianiu w ramach korygowanych sprawozdań informacji, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd co do ceny akcji wyemitowanych przez spółkę, pomimo tego, że wskazany w zawiadomieniu były członek zarządu emitenta wiedział lub powinien był wiedzieć, iż korygowane sprawozdania zawierają informacje fałszywe lub wprowadzające w błąd, co stanowić może zabronioną manipulację na rynku [...];