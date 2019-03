Backlog Selvity na 2019 r. wzrósł o 19% r/r do 82 mln zł

"Patrzymy na to bardzo optymistycznie, 43-proc. wzrost zakontraktowania w usługach w stosunku do sytuacji, jaką mieliśmy w zeszłym roku o tej porze jest najlepszym tego obrazem. Równie dobrze wygląda zakontraktowanie Ardigenu. Bardzo dobrze widać zmianę sposobu pracy naszego segmentu innowacyjnego, który w tym momencie nie inwestuje w nowe współprace na wczesnej fazie z klientami. Mamy ok. 2,5 mln zł przychodów komercyjnych po stronie segmentu innowacyjnego, ale widać, że zabezpieczone finansowanie jest na najwyższym poziomie w porównaniu z poprzednimi latami" - powiedział wiceprezes Bogusław Sieczkowski podczas konferencji prasowej.