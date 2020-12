BAH: Na dziś celem jest uporządkowanie sieci dilerskiej, by mogła być sprzedana

"Widzimy jedyną możliwą wersję - doprowadzenia do sytuacji, w której nasi dilerzy będą w stanie pracować, czyli mam na myśli rozpoczęcie działalności operacyjnej bez żadnych problemów po stronie nowego importera [Inchcape JLR Poland] i realizację spłat poprzez sprzedaż towaru, zarabianie. Wariant inny to jest wariant sprzedażowy i cały czas to zakładamy. Naszym celem jest sprzedaż działających dilerstw z dwóch powodów. Pierwszy to jest najważniejszy - jeśli my byśmy chcieli te dilerstwa sprzedać natychmiast, oznaczałoby to, że musielibyśmy wygasić tam całkowicie działalność - wiemy, czym by się to skończyło dla rynku. Drugi aspekt - grupy dilerów to jest rentowna działalność i nic nie przeszkadza, by taką działalność sprzedać do dużego podmiotu, który byłoby na to stać. Bo mówimy tu o kwotach rzędu 160-200 mln zł wartości takiej sieci dilerskiej. Znalezienie kupca na taką sieć to nie jest kwestia kilku dni. A producent [Jaguar Land Rover] oczekuje, że my jesteśmy w stanie zrobić taką transakcję w tydzień" -

powiedział wiceprezes Marcin Dąbrowski podczas wideokonferencji.