Baltona zawiesza handel na lotnisku w Tallinnie i Alghero wz. z koronawirusem

" Spółka nie wyklucza przy tym konieczności podjęcia kolejnych, analogicznych decyzji w odniesieniu do kolejnych lokalizacji, w których prowadzona jest działalność operacyjna" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, także, że działalność operacyjna na lotnisku w Tallinnie odpowiada za ok. 5,8% skonsolidowanych przychodów w 2019 roku oraz ok. 6,4% w okresie styczeń-luty 2020 roku. Z kolei udział sprzedaży na lotnisku a Alghero w 2019 roku odpowiadał za ok. 0,8% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta, podano także.