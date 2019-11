Bank Millennium i eurobank po fuzji funkcjonują pod marką Bank Millennium

"Bank Millennium i eurobank rozpoczęły codzienną działalność operacyjną jako jeden bank. Oznacza to jedną markę, ofertę, system bankowości internetowej i mobilnej oraz oczywiście jedną sieć oddziałów, świadczącą obsługę o niezmiennie wysokiej jakości. Bezpośrednio w projekt integracji zaangażowanych było 1,000 osób. Prędkość, z jaką działamy sprawia, że nasza fuzja jest jedną z najszybciej przeprowadzonych na polskim rynku bankowym. Jest to zasługa wszystkich pracowników centrali w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu, oraz całej sieci placówek. Jako jeden zespół z radością witamy klientów pod marką Banku Millennium" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.