Bank Millennium miał 200,14 mln zł zysku netto, 97,91 mld zł aktywów w III kw.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium za okres I-III kw. 2019 roku wyniósł 534 mln zł i był o 2,6% niższy niż zysk netto analogicznego okresu roku 2018. Wyniki te zawierały już 4 miesięczne wyniki Euro Banku przejętego w dn. 31 maja 2019 roku. Przejęcie to wiązało się również z powstaniem pewnych nadzwyczajnych kosztów i rezerw. Na pierwsze z nich składał się koszt integracji w wysokości 64 mln zł, natomiast rezerwy obejmowały 81 mln zł początkowych rezerw na nabyty portfel w sytuacji normalnej (wpływ MSSF9 w zakresie wdrożenia 12-miesięcznej oczekiwanej straty kredytowej na portfel koszyka 1) plus 8 mln zł dodatkowych rezerw na przeklasyfikowany następnie portfel należności Euro Banku. Po skorygowaniu o te nadzwyczajne koszty przejęcia, jak również uwzględniając nadzwyczajny zwrot podatku w I kwartale w wysokości 27 mln zł oraz przyjęcie równego rozkładu na cały rok składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), znormalizowany zysk netto w okresie

I-III kwartał 2019 roku wyniósłby 651 mln zł. Oznaczałoby to 17% wzrost w stosunku do analogicznego wyniku pro-forma za pierwsze 3 kwartały 2018 roku" - czytamy w raporcie.