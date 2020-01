Bank Millennium nie zgadza się z wyrokiem SOKiK ws. kary, zapowiada apelację

"Fundamentalnie nie zgadzamy się z wydanym wyrokiem. Nie można mówić o naruszeniu zbiorowego interesu konsumentów w szczególności zważywszy, iż sprawa dotyczy informacji przesłanych do 78 klientów w latach 2015-2016, w tym reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników . Ponadto warto podkreślić, że Urząd stwierdził zaniechanie tej praktyki w dniu 7 lutego 2016, czyli cztery lata temu" - napisała rzeczniczka prasowa banku Iwona Jarzębska.

Dodała, iż w ocenie banku także wysokość kary jest niewspółmierna do zarzucanego przewinienia.

SOKiK utrzymał decyzję UOKiK dotyczącą kary dla Banku Millennium wysokości ponad 20 mln zł. Sprawa dotyczy 2 klauzul określających, jak przeliczać kwotę i raty kredytów w oparciu o CHF. W 2012 r. trafiły one do rejestru klauzul niedozwolonych. Sąd zgodził się z UOKiK, że odpowiedzi Banku Millenium na reklamacje klientów wprowadzały konsumentów w błąd i mogły ich zniechęcać do dochodzenia swoich praw