Bank Millennium umożliwia zdalne otwarcie konta osobistego

Bank umożliwia również stworzenie w aplikacji mobilnej wirtualnego odpowiednika karty do konta, jeszcze przed jej fizycznym dostarczeniem do klienta. Pozwala mu to płacić zbliżeniowo nową kartą przy użyciu telefonu, bez czekania na kartę plastikową, czyli praktycznie od momentu aktywacji Konta 360, podano także.