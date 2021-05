Bank Millennium z potężną stratą. Przez kredyty frankowe

ekonom 1 godz. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Mam takie teoretyczne pytanie . W tej chwili Glapinski sztucznie trzyma niskie oprocentowanie , podatkiem inflacyjnym finansując budżet rządu PiS. Jednak w pewnym momencie złoty tak poleci w dół , że trzeba będzie podwyższyć te stopy ( trochę jak lira w Turcji ) . I czy wtedy aktualnie biorący kredyty - gdy dostana w przyszłości wyższe odsetki do spłaty , to te wyższe odsetki będą zgodne z prawem , czy jednak ponownie sady zaczną orzekać , że te podwyżki były abuzywne, a kredytobiorca, nie wiedział, ze zamiast 3 % będzie dajmy na to 15 % do spłaty odsetek ( nie wiedział, ze to się tak podwyższy ). Moze w tych umowach trzeba by wpisywać potencjalna możliwość wzrostu odsetek np. nawet az do 20 % czy do 50% - jeżeli rozszaleje się inflacja . ? Bo tak złotówkowicz powie, że myślał, ze góra dwukrotnie odsetki mogą pójść do góry , a nie sześciokrotnie .