Wskaźnik bogactwa narodów. Polska daleko w tyle rankingu

W szczycie koronakryzysu premier Mateusz Morawiecki chwalił się, że udało się polskiej gospodarce najlepiej przetrwać ten trudny czas . Wskazywał na m.in. wskaźnik PKB, który w porównaniu z innymi krajami wypadał faktycznie bardzo dobrze. Czy to oznacza, że ludziom się równie dobrze żyje? Niekoniecznie.

Opracowany przez ekonomistę WEI Karola Zdybela tzw. wskaźnik bogactwa narodów (WBN) pokazuje, że na 25 sklasyfikowanych krajów Polska jest na 19 miejscu. Jesteśmy mniej więcej tak zamożni jak Słowacy. Za to dość wyraźnie wyprzedzają nas takie niepozorne kraje jak Estonia, Litwa, Słowenia czy Czechy.

Polska w tym rankingu ma 60 pkt. i do Czech tracimy około 15 pkt. Mniej więcej tyle samo dzieli nas od ostatniej w rankingu Bułgarii.

Nie dziwi, że w rankingu najbardziej bogatych krajów wyraźnie wyżej od Polski są : Hiszpania, Włochy, Francja czy Wielka Brytania. Co więcej, mogłoby się wydawać, że na czele będą Niemcy lub któryś z krajów skandynawskich. Tymczasem zdecydowanym liderem okazała się Irlandia, deklasując rywali.

- Trzeba pamiętać, że Irlandia jest rajem podatkowym, co istotnie zaburza składową WBN, jaką jest PKB. Słowem, w wyniku agresywnej optymalizacji podatkowej będącej w istotnej części zabiegiem czysto księgowym i jako takiej niemającej wpływu na poziom życia, Irlandczycy wyglądają na bogatszych, niż są w rzeczywistości - wskazuje autor wyliczeń Karol Zdybel.

Co ciekawe, gdybyśmy oceniali tylko jakość wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe, okazałoby się, że Polska zamyka ranking z oceną na poziomie 31 pkt. Przedostatnia Rumunia wyprzedza nas o 4 pkt., a do kolejnych Włoch dzieli nas już przepaść - to ponad 20 pkt. różnicy.