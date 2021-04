Polskie województwo z najniższym bezrobociem w UE. Nie przekracza 2 procent

Klimu 31 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Super, tylko porownajmy ilosc umow smieciowych i zarobki. W UK postojowe to 2000 GBP / m-c, do tego zwolnienia z podatkow i histeria bo inflacja wzrosla do 1.7%... Przypominam ze kraj cierpi z powodu Brexit-u. W Polsce zachodnie sa tylko ceny nieruchomosci bo cala reszta to Europa wschodnia.