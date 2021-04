Pandemia nie zatrzymała podwyżek cen mieszkań. Niektóre dzielnice Krakowa droższe od warszawskich

Ceny mieszkań z roku na rok idą w górę - to nic nowego. Wiadomo też, że średnie dotyczące metra kwadratowego w miastach są bardzo dużym uogólnieniem, bo w zależności od lokalizacji, stawki w poszczególnych dzielnicach potrafią różnić się o kilka/kilkanaście tysięcy złotych.

Konkret? W Warszawie uśrednione ceny mieszkań od deweloperów w różnych rejonach wahają się od 7,7 do 20 tys. zł. Po 3-4 tys. zł rozpiętości jest też w przypadku lokali mieszkalnych w Krakowie i Wrocławiu - wynika z najnowszych danych Emmerson Evaluation, firmy zajmującej się wycenami nieruchomości.

Jeszcze rok temu wielu ekspertów sugerowało, że pandemia może zmienić trendy cenowe na rynku nieruchomości. Porównaliśmy więc analogiczne dane za lata 2018-2020 i okazuje się, że w zależności od miasta, dzielnicy czy rozróżnienia na rynek pierwotny i wtórny, wygląda to zupełnie inaczej. Jest tylko jeden wspólny mianownik - podwyżki.

Ceny mieszkań od deweloperów

Na rynku pierwotnym sytuacja zmieniała się różnie w każdym z trzech analizowanych przez nas miast. W stolicy nastąpiło w 2020 roku wyhamowanie tempa wzrostu cen. Co ciekawe, stosunkowo najwolniej drożały mieszkania w najdroższej lokalizacji (Śródmieście).

Podczas gdy pandemia spowolniła wzrost cen mieszkań w stolicy, podwyżki przyspieszyły we wszystkich dzielnicach Krakowa i to bardzo wyraźnie. Tamtejsi deweloperzy gonią konkurentów z Warszawy. Na 18 warszawskich dzielnic w siedmiu jest taniej niż nie tylko na krakowskim Śródmieściu, ale też w północno-zachodniej dzielnicy - Krowodrza.

Znacznie stabilniej rosły ceny we Wrocławiu, szczególnie poza ścisłym centrum. Choć też podwyżki były duże, bo o blisko 10 proc. W statystykach wyróżniają się Śródmieście i Stare Miasto, gdzie w 2019 roku stawki za metr podskoczyły o 15 proc., ale już rok później dynamika się rozjechała i za sprawą transakcji na dużo wyższe kwoty w Śródmieściu, to w tej lokalizacji jest teraz najdrożej.

Rynek wtórny

Trochę innymi prawami rządzi się rynek wtórny. Dla osób, które nie dysponują większymi pieniędzmi i mają problemy z uzyskaniem większego kredytu, alternatywą jest odkupienie mieszkania od dotychczasowego właściciela. W tych samych lokalizacjach są co do zasady tańsze niż u dewelopera.

Porównanie stawek na przestrzeni ostatnich trzech lat pokazuje też, że w trzech analizowanych przez nas miastach wszędzie ceny rosły nieco wolniej niż na rynku pierwotnym. Choć nie są to na ogół duże różnice.

Trendy dotyczące zmian cen w kolejnych latach we wszystkich trzech analizowanych miastach są te same. Rok 2020 przyniósł spowolnienie wzrostu cen mieszkań z drugiej ręki w porównaniu z 2019 rokiem. Co ciekawe, w największym stopniu w stolicy. Choć oczywiście dalej Warszawa jest wyraźnie droższa.