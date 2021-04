Polska z najniższym bezrobociem w UE. Drugi miesiąc z rzędu

Kolejna w rankingu Holandia ma bezrobocie na poziomie 3,6 proc., a wszystkie inne kraje mają co najmniej czwórkę z przodu. Niemcy, do których lubimy się porównywać, mają bezrobocie rzędu 4,5 proc. Średnia dla całej Unii Europejskiej to 7,5 proc., a dla strefy euro to 8,3 proc. Najgorzej wypada Hiszpania z wynikiem 16,1 proc.