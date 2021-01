Bank Pekao: B. Szczecki, W. Werochowski i J. Kwieciński powołani na wiceprezesów

Błażej Szczecki od 2004 roku jest związany zawodowo z Grupą Pekao. W latach 2018-2021 pełnił funkcje pełnomocnika zarządu ds. transformacji, a następnie również pełnomocnika zarządu ds. strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad strategią banku. W latach 2017-2018 kierował pionem transformacji i usług w banku zarządzając m.in. IT i operacjami. W latach 2010-2017 na stanowisku członka zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, operacje, ubezpieczenia, obsługę klienta. Wcześniej (2004-2010) pełnił funkcje kierownicze w pionie bankowości korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH, podano.