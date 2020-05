Bank Pekao jako pierwszy wdrożył obsługę e-dowodu w oddziałach

Celem wprowadzenia w ubiegłym roku przez państwo e-dowodu była poprawa bezpieczeństwa oraz umożliwienie obywatelom szerokiego dostępu do usług elektronicznych, w tym do administracji publicznej, świadczeń zdrowotnych, sądów, urzędów skarbowych czy stanu cywilnego. Dowód elektroniczny może być wykorzystywany także w usługach komercyjnych, dla których wymagany jest zwiększony stopień bezpieczeństwa, np. w bankowości.

Dowód elektroniczny jest też wygodny w obsłudze dla doradcy. Bankier posługując się nim, wykorzystuje specjalny czytnik e-dowodu, który przyspiesza obsługę - przede wszystkim weryfikację tożsamości klienta, a w kolejnym etapie także autoryzację realizowanych przez niego transakcji. Po sczytaniu dowodu doradcy wyświetla się na ekranie duże wyraźne zdjęcie jego posiadacza. Dane z dokumentu, np. PESEL, są automatycznie odczytywane, przez co bankier błyskawicznie odszukuje klienta w systemie i nie musi ich nigdzie przepisywać, np. przy wnioskowaniu o nowy produkt, co również eliminuje ewentualne pomyłki. Ze względu na to, że dowód elektroniczny po umieszczeniu w czytniku jest automatycznie sprawdzany w bazach zewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zarówno doradca, jak i bankier mają pewność, że dowód jest aktualny i nie został zastrzeżony, podkreślono.

"Dowody elektroniczne mają ogromny potencjał do wykorzystania przy obsłudze klientów, który od razu zauważyliśmy. Przede wszystkim przyspieszą sprawną identyfikację. Gwarantują też klientowi maksimum bezpieczeństwa, ponieważ są bardzo trudne do podrobienia. Ze względu na swoje unikalne cechy e-dowody pozwalają w pełni potwierdzić autentyczność dokumentu, co ma dla nas szczególne znaczenie. Bezpieczeństwo ma też drugi wymiar, szczególnie ważny w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Klient nie musi podawać dowodu doradcy, po prostu samodzielnie umieszcza go w czytniku" - dodał wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej Marek Tomczuk.