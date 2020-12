Bank Pekao: Koszty integracji z Idea Bankiem wniosą ok. 120 mln zł

"Łączną wartość synergii kosztowych szacujemy na ok. 420 mln zł w ciągu 10 lat, przy jednoczesnym koszcie integracji, który szacujemy na 120 mln zł. Jest to netto wartość transakcji w ciągu 10 lat ok. 300 mln zł dla banku" - powiedział p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba podczas wideokonferencji.

"Wartość bieżąca synergii to ok. 420 mln zł netto, z kosztami integracji to jest 300 mln zł. W pierwszych dwóch latach to jest ok. 40% zrealizowanych korzyści" - dodał wiceprezes Marcin Gadomski.

Jak podkreślił prezes, to synergie, które mogą być osiągnięte w głównej mierze dzięki tańszemu finansowaniu.

"Jako duży bank możemy finansować się tanim pieniądzem, który później przeznaczamy jako kredyt dla klientów. Idea Bank nie był w stanie się tanio finansować, w związku z tym nie mógł tej synergii wykorzystać" - zaznaczył Skiba.

Bank podał w prezentacji, że posiada znaczący potencjał redukcji kosztu finansowania depozytów, który szacuje na ok. 70 punktów bazowych (wg danych za III kw. 2020 r.). Pekao oczekuje redukcji kosztów finansowania dzięki doskonałej pozycji płynnościowej, operacyjnych synergii kosztowych, dzięki racjonalizacji połączonej sieci oddziałów oraz funkcji centrali Pekao po połączeniu.

Bank widzi także potencjał do wygenerowania dodatkowych synergii po stronie przychodów z powiększonej bazy klientów (wzmocnienie relacji i cross-selling), co może mieć dodatkowy, pozytywny wpływ na wyniki finansowe Pekao. Jak podano, dzięki przejęciu portfel kredytów mikro oraz małych i średnich firm zwiększy się o ok. 50% do 12,4 mld zł (pro-forma). Liczba klientów mikro i MSP wzrośnie o ok. 200 tys.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował dziś, że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację. Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao 3 stycznia 2021 r.

"3 stycznia przejmujemy aktywa i depozyty, a pełna integracja zakładamy, że skończy się w ostatnim kwartale przyszłego roku" - powiedział Skiba.

Bank podał, że przejęte aktywa Idea Banku w kwocie ok. 14,4 mld zł składają się z ok. 12,2 mld zł pożyczek i należności netto oraz ok. 2,2 mld zł obligacji skarbowych, płynnych aktywów oraz pozostałych aktywów (na dzień 31 sierpnia 2020 r.). Przejęte zobowiązania stanowią prawie wyłącznie depozyty klientów, a struktura transakcji wyklucza aktywa i zobowiązania o podwyższonym ryzyku.

Bank podał, że transakcja utrzymuje silną pozycję płynnościową i kapitałową Pekao. Bez zmian pozostaje także duża zdolność bilansowa do wypłaty dywidendy

"Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa banku pozwala zaabsorbować całą transakcję tak, żeby nie blokowało to możliwości dalszego prowadzenia polityki dywidendowej polegającej na tym, że w sytuacji kiedy to już będzie możliwe - pełna dywidenda za poprzedni rok, za ten rok powinna zostać wypłacona" - powiedział Skiba.

Jak zaznaczył, wskaźnik kapitałowy - po przejęciu Idea Banku - spada jedynie o 20 pb do 16,6%.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.