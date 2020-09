Bank Pekao ma nową ofertę pakietową dla firm z sektora MŚP ze zdalną obsługą

Pakiet Na Plus to odpowiedź banku na potrzeby firm, które uwypukliły się w obliczu COVID-19, podkreślono w komunikacie.

"W ramach oferty firmy otrzymują profesjonalną opiekę dedykowanego doradcy dostępnego dla nich całkowicie zdalnie, dwa bezpłatne rachunki - jeden bieżący w złotych oraz drugi w jednej z 20 walut obcych dostępnych w ofercie Pekao. Pakiet obejmuje także darmowy dostęp do najszerszej wersji bezpiecznej i łatwej w obsłudze bankowości internetowej PekaoBiznes24 Platinum. W ramach Pakietu są również bezpłatne przelewy wewnętrzne w PLN oraz przelewy do ZUS i US realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, a także preferencyjne opłaty za złotowe przelewy zewnętrzne, przekazy SEPA oraz karty debetowe" - wymieniono w materiale.