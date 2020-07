Bank Pekao ma umowę z EFI dot. bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME

"Nowe gwarancje COSME to kolejny program uruchomiony w Banku Pekao, którego celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców w dostępie do kredytów. Będziemy pracować nad następnymi rozwiązaniami wspierającymi MŚP. Chcemy oferować klientom najszerszy zakres gwarancji w Polsce" - powiedziała wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion MŚP Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.

"Objęcie kredytu gwarancją COSME nie wymaga złożenia od firmy wniosku o gwarancję czy weksla dla EFI. Co istotne, gwarancje mogą być udzielane na kredyty obrotowe w wysokości nawet do 13 mln zł, a firma nie musi się martwić o pilnowanie limitów pomocy publicznej" - dodał dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych w Banku Pekao Jakub Fulara.

Do umowy z EFI wkrótce dołączy także po raz pierwszy Pekao Leasing. Dzięki temu gwarancją COSME można będzie obejmować transakcje dotyczące leasingu samochodów ciężarowych , maszyn, wyposażenia oraz paneli fotowoltaicznych, podkreślono.

Klienci zawierający umowę leasingu lub pożyczki z Pekao Leasing z gwarancją COSME będą mogli korzystać z opłaty wstępnej nie większej niż 5% wartości netto środka trwałego . Ponadto, dla zmniejszenia miesięcznych rat, okres finansowania zostanie znacząco wydłużony - do minimum 60 miesięcy w przypadku pojazdów i fotowoltaiki oraz minimum 72 miesięcy w przypadku maszyn i urządzeń.

"Nowo wprowadzone zmiany mają na celu zminimalizowanie skutków gospodarczych spowodowanych COVID-19 i pomoc firmom z sektora MŚP w zachowaniu płynności. Gwarancje COSME to jeden z głównych instrumentów zwiększających dostęp do finansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Umowy kredytowe i leasingowe objęte bezpłatnymi gwarancjami EFI COSME mogą być podpisywane nawet do 30 czerwca 2023 r." - podsumowano.