Bank Pekao spodziewa się głębszego spadku PKB w IV kw. - o max. -4% r/r

"Skutki ekonomiczne II fali zachorowań na COVID-19 wystąpią i będą mierzalne, choć na podstawie powyższych rozważań możemy z dużą pewnością sądzić, że będą znacząco mniejsze niż wiosną. Oscylujemy między 'pierwiastkiem', a koślawym 'W' (wówczas spadek PKB w ujęciu kw/kw w IV kwartale będzie mniejszy niż ten z II kwartału). Przed ostatnimi wydarzeniami prognozowaliśmy spadek PKB o 1,5% r/r w III kwartale i o 2% r/r w ostatnich trzech miesiącach roku (zakładając pewien efekt II fali i niepełne ożywienie w usługach). Prognozy na IV kwartał będą musiały być zrewidowane w dół (ale do nie więcej niż -4% r/r)" - czytamy w raporcie dziennym banku.

"Nie ma żadnych nowych restrykcji dla handlu. Są to zmiany potencjalnie ograniczające wolumen tego rodzaju usług świadczonych w kraju. Tym niemniej, z uwagi na dystans społeczny i brak zainteresowania większość tego rodzaju działalności nie funkcjonowała w ostatnich miesiącach na poziomie choćby zbliżonym do maksimum możliwości. Dla wielu restrykcje nie zmieniają zatem wolumenu usług w takim stopniu, w jakim miało to miejsce wiosną. Sekwencyjny spadek wartości dodanej nie będzie zatem znaczący" - czytamy dalej.