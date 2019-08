Bank Pekao uruchamia linię kredytową na instalacje fotowoltaiczne

"Bank Pekao sfinansuje instalacje fotowoltaiczne, które posłużą firmom do obniżenia kosztów związanych z zakupem energii. Obecnie przedsiębiorstwa mogą inwestować w tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, których montaż nie wymaga składania wniosku o pozwolenie na budowę czy koncesję. Sama instalacja zaś jest przyłączana do sieci na podstawie zgłoszenia do właściwego miejscowo zakładu energetycznego" - czytamy w komunikacie.