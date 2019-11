Bank Pekao zakłada ROE na poziomie 11,5% +/- 0,5% w 2020 r.

Wśród wyzwań regulacyjnych, jakie stoją przed polskim sektorem bankowym bank wymienił wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego pożyczek konsumpcyjnych oraz umów kredytowych we frankach szwajcarskich , a także wysokie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

"Biorąc pod uwagę te wyzwania dla sektora, dzięki konsekwentnej realizacji założeń biznesowych, bank planuje osiągnąć kluczowe ambicje finansowe do 2020 roku: obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 40%; koszty ryzyka na poziomie około 50 punktów bazowych oraz ROE w 2020 r. na poziomie 11,5% +/- 0,5%" - czytamy w komunikacie.