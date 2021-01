Bank Pocztowy planuje emisje obligacji podp. na 150 mln zł by spełnić wymóg MREL

BFG wyznaczył również ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów w oparciu o dane finansowe banku na dzień 31 grudnia 2019 roku do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku.

Wymagana przez BFG wysokość MRELw relacji do TLOF wynosi: 6,6%, 7,22% i 7,84%, co w relacji do TRE stanowi odpowiednio: 12,93%, 14,14% i 15,35%, podano.

"Zatwierdzona przez zarząd banku ścieżka dojścia zakłada, że odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wartość MREL do TLOF wyniesie 6,87%, 7,3% i 8,02% natomiast w relacji do TRE wyniesie odpowiednio 15,39%, 16,87% i 18,46%" - czytamy w komunikacie.

Bank Pocztowy był zobligowany do przekazania planu dojścia do wymogu MREL (ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities) pismem z BFG otrzymanym 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji.